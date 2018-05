Sfeervolle finales kleuren de Freethiel

Het slotakkoord van de 46ste Jeugdcup Het Nieuwsblad wordt traditioneel gespeeld op het A-terrein van Waasland-Beveren. Voor één dag is de Freethiel het domein van het jonge Vlaamse voetaltallent

“De 46ste Jeugdcup is alweer een feit” zegt mede-organisatir Danny Bijn. “Vandaag worden in Waasland-Beveren de Nationale finales afgewerkt. Een heel jaar lang hebben tal van ploegen gewerkt om er vandaag te kunnen bijzijn. We zijn dan ook heel blij om hen hier vandaag op de Freethiel te kunnen en te mogen ontvangen. Voor vele kinderen gaat een droom in vervulling. “

Deze editie was een topeditie. Niet minder dan 1.659 ploegen stonden in oktober aan de start. De publieke belangstelling groeit jaar na jaar. “We zijn bijzonder blij met deze gang van zaken” gaat Bij verder. “Vorige week kregen we zelfs al een telefoontje van een club met de vraag wanneer er kon worden ingeschreven worden voor volgend seizoen. Een heel leuke ervaring.”

Uitslagen Nationale finales :

Duiveltjes U8

Zuil 1: RC Gent A - Harelbeke : 4-3

Zuil 2: Lauwe - Gooreind : 8-7

Duiveltjes U9

Zuil 1: Betekom – Hoogstraten : 5-6

Zuil 2: Ertvelde - Beveren-Leie : 2-4

Preminiemen U10

Zuil 1: Sint-Niklaas - Harelbeke : 0-1

Zuil 2: Wikings Kortrijk - Brasschaat : 2-0

Preminiemen U11 (11 uur)

Zuil 1: Bregel Sport - Vrasene

Zuil 2: Horebeke - Ledegem

Preminiemen U12 (12 uur)

Zuil 1: RC Gent A - Diegem Sport

Zuil 2: Steenhuffel - RS Haasdonk

Miniemen U13 (13 uur)

Zuil 1: Wellen - Zulte-Waregem

Zuil 2: Geluwe - Bevel

Knapen U15

Zuil 1: Bregel Sport - SK Maldegem (14u15)

Zuil 2: De Ruiter - Heffen (15u30)

Scholieren U17

Zuil 1: Anderlecht - Mandel United (17 uur)

Zuil 2: VC Nazareth-Eke - Zedelgem (18u30)