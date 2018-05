FOTO. Jeugdcup Het Nieuwsblad sluit af met nieuw record

“We zijn erg blij met deze vaststelling” vertelt medeorganisator Danny Bijn. “Dit mogen meemaken is de bekroning van een jaar lang hard werken. In oktober, als de inschrijvingen afgerond zijn en de eerste wedstrijden van start gaan, hoop je dat alles vlotjes zal verlopen. Af en toe zijn er probleempjes op te lossen onderweg, komen we ook wel eens minder leuke dingen tegen, maar finaal blijft er een schitterend gevoel over. Het grote toeschouwersaantal tijdens deze nationale finales is een teken dat ons werk gewaardeerd wordt. We zijn Vlaanderen dan ook heel dankbaar.”

Overal waar de Jeugdcup langskomt slaat het voetbalhart van de liefhebber van jeugdvoetval een stukje sneller. Net als bij de provinciale finales was ook Jeugdcupfotograaf Marc Van Hecke een hele dag lang aanwezig op de Freethiel waar de mensen van Waasland-Beveren een perfecte organisatie neerzetten. “Het is leuk om met zo’n team een finaledag te kunnen organiseren” besluit Bijn.