Inschrijvingen 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad gestart

Nu de zomervakantie op haar laatste benen loopt, wordt het hoog tijd om opnieuw aan voetballen te gaan denken. De voetbalcompetitie staat voor de deur. Tijd ook dus om de inschrijvingen voor de 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad op gang te trekken.

Na een bijzonder succesrijke 46ste editie waarbij niet minder de 1.659 ploegen, netjes verdeeld over de vijf Vlaamse provincies, deelnamen, staat de volgende Jeugdcup alweer voor de deur. “De inschrijvingen gaan dit jaar iets later van start” vertelt Danny Bijn van het organisatiecomité. “Dagelijks krijgen we mails van ploegen met de vraag of ze al kunnen inschrijven. Wel we hebben ondertussen goed nieuws. De technische kant van de zaak is rond en dus staat de inschrijfknop op www.jeugdcup.be open voor alle ploegen die hun deelname willen registreren.”

De lijst van inschrijvingen wordt zichtbaar in de file “Deelnemende ploegen 2018-2019”