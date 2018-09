Inschrijvingen Jeugdcup verlengd

De inschrijvingen voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad zijn voor Oost- en West-Vlaanderen met een tiental dagen verlengd. De overige provincies, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg krijgen nog iets langer tijd.

“De inschrijvingen voor de 47ste editie van onze Jeugdcup Het Nieuwsblad lopen opnieuw als een trein” zegt mede-organisator Danny Bijn. “Gisterenavond ( 19 september red ) werd de kaap van de 1.100 teams alweer gerond. Toch merken we dat een aantal verenigingen nog niet helemaal klaar zijn met hun deelname. Daarom voorzien we voor Oost- en West-Vlaanderen graag nog een tiental extra dagen waarop kan ingeschreven worden. Op 30 september moeten deze provincies echt wel hun team in de lijst zien staan. Daarna maken we de voorstelkalenders op en kunnen we de definitieve planning gaan opmaken. Omdat er in de overige Vlaamse provincies iets minder teams inschrijven, kunnen we inschrijvingen voor hen nog iets langer laten lopen to zowat half oktober.”

Controle

De actuele lijst met inschrijvingen, waarvan dagelijks een up-date volgt, staat alvast op de Jeugdcupwebsite www.jeugdcup.be in de file ‘Deelnemende ploegen 2018-2019’.

“Wij sporen de clubs langs deze weg graag aan om deze file even te bekijken” gaat Bijn verder. “Uit ervaring weten we dat er bij sommigen links of rechts een foutje in is geslopen bij het inschrijven. Soms komen niet alle ingeschreven teams voor op de lijst of werd er een vergissing gemaakt bij de aanduiding van de leeftijdscategorie of de zuil waarin gespeeld moet worden. We vragen de ploegen dan ook om dit even na te kijken en onregelmatigheden nu reeds te melden zodat ze voor de opmaak van de kalenders kunnen aangepast worden.”