Kalendervoorstel Jeugdcup Het Nieuwsblad gekend

De inschrijvingen voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad scheren opnieuw hoge toppen. Tot op heden zijn er al minstens 1.500 teams ingeschreven. “Alweer reden om vol enthousiasme naar de toekomst te kijken” klinkt het bij de organisatie.

In de rand van het gebeuren maakten de samenstellers van de speelkalender de voorstellen bekend van de kalender. “Net als in het verleden plannen we de wedstrijden opnieuw op woensdagavond” vernemen we. “De U8 tot en met U13 staan opnieuw gepland om 18 uur. De U15 en de U17-ploegen spelen om 19.30 uur. Uiteraard kunnen de ploegen ook nu weer hun kalender aanpassen mits ze een onderling schriftelijk akkoord overmaken aan de organisatie. Nieuw is dat de wedstrijden voortaan via de electronische scheidsrechtersbladen zullen kunnen ingevuld worden.”

Voorsteldata

De organisatie stelt volgende speeldata voor. Ook dit jaar worden in alle wedstrijdrondes heen- en terugwedstrijden voorzien. “Net als in de voorgaande jaren trachten we tegen de jaarwisseling 16 ploegen over te houden voor de Jeugdcup 2018. De loting van de laatste 16 ploegen is voorzien op 21 december aanstaande”.

Reeksen tot en met 64 ingeschreven ploegen ( +32 ploegen/reeks )

Voorronde naar 32 ploegen : 24 oktober (heen), 7 november ( terug ); reservedatum 14 november

Zestiende finales : 21 november (heen), 28 november ( terug ); reservedatum 5 december

Reeksen tot en met 32 ingeschreven ploegen ( +16 ploegen/reeks )

Zestiende finales : 7 november (heen), 21 november ( terug ); reservedata 28 november en 5 december

Achtste finales : 23 januari en 30 januari; reservedatum 6 februari

Kwart finales : 13 februari en 20 februari; reservedatum 27 februari

Halve finales : 13 maart en 20 maart; reservedata 27 maart en 24 april