Speeldata Jeugdcup 2019 bekend

Voor de 47ste editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad schreven niet minder dan 1.615 ploegen in. De voorrondes zijn ondertussen, op een paar nog in te halen wedstrijden na, achter de rug. De loting voor de wedstrijden in 2019 vindt, onder leiding van de bevoegde provinciale comités Voetbal Vlaanderen, plaats op vrijdag 21 december aanstaande.

In aanloop van deze loting maakte het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad de speeldata bekend voor de volgende speelrondes.

“We hebben twee reeksen data” zegt mede-organisator Danny Bijn. “De eerste tabel gaat over de reeksen waarin 16 ploegen aantreden. De tweede tabel is voor de samenstelling van de categorieën waarin zich nog 8 ploegen bevinden. Momenteel zitten we perfect op schema. Alle wedstrijden uit de voorrondes zijn zo goed als afgewerkt. Dat wil zeggen dat we zonder achterstand naar het vervolg van de Jeugdcup kunnen vooruit blikken. Er is echter heel weinig ruimte om met de voorsteldata te schuiven na Nieuwsjaar. Vooralsnog hebben we geen speeldata tijdens de schoolvakanties of de examenperiodes. Toch valt een feestdag zoals Pasen een beetje ongelukkig op de kalender waardoor de ademruimte beperkt is. Hopen dat het mooi weer is en blijft dus, zeker op de woensdag van de Jeugdcupwedstrijden.” Ploegen mogen, met een onderling schriftelijk akkoord en bekendmaking aan het Jeugdcupsecretariaat, de voorsteldata wijzigen.

Data

In reeksen van 16 ploegen:

1/8 finales ( 16 ploegen ) : 23 en 30 januari – reservedatum 6 februari

¼ finales ( 8 ploegen ) : 13 en 20 februari – reservedatum 27 februari

½ finales ( 4 ploegen ) 13 en 20 maart – reservadata 27 maart ( eerste woensdag examenperiode ) en 24 april

In reeksen van 8 ploegen:

¼ finales ( 8 ploegen ) : 6 en 20 februari – reservedatum 27 februari

½ finales ( 4 ploegen) : 13 en 20 maart - reservadata 27 maart ( eerste woensdag examenperiode ) en 24 april

Finales

De finales 2019 zijn als volgt gepland:

1 mei 2019 : provincies Antwerpen ( Kuipke Westerlo ) en Limburg (Sint-Truiden Stayen )

4 mei 2019 : provincie Vlaams-Brabant ( Rotselaar Sportief )

5 mei 2019 : provincie West-Vlaanderen ( KSV Nieuwpoort )

12 mei 2019 : provincie Oost-Vlaanderen ( KSK Maldegem )

19 mei 2019 : interprovinciale finales te Nieuwkerken-Waas ( SKN St-Niklaas )

26 mei 2019 : nationale finales ( terrein wordt bekend gemaakt tijdens de loting van 21 december )