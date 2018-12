Bram Vandriessche onschuldige hand bij loting 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad

De voorrondes van de 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad zijn voorbij. Tijd om vooruit te kijken en de planning op te maken voor de komende reeks wedstrijden. Topscheidsrechter Bram Vandriessche verricht aanstaande vrijdagavond, 21 december, de loting voor de volgende rondes.

In het kader van de 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad werden de jongste weken vele honderde wedstrijden afgewerkt. “We zitten momenteel perfect op schema” zegt mede-organisator Danny Bijn. “Op een drietal ploegen na, kennen we alle deelnemers voor de komende rondes. Deze gaan in de trommel voor wat gemeenzaam doorgaat als ‘De Loting voor de Jeugdcup’. Hierbij hebben we eigenlijk twee lotingen. In een aantal categorieën hebben we nog 16 ploegen over. Bij de loting worden dan eerst 8 thuisploegen geloot, daarna komen de 8 bezoekende teams er bij.”

“De tweede loting is voor reeksen met nog 8 ploegen in de trommel. De loting zelf verloopt identiek, al worden er uiteraard eerst maar 4 thuisploegen geloot en komen er 4 bezoekende teams bij” zegt Bijn.

Een aantal reeksen zijn niet helemaal volledig en hebben één of eventueel meerdere “vrij” in het rooster staan. “Mocht de loting uitwijzen dat vrij tegen vrij zou uitkomen, dan wordt via een speciale formule geschoven zodat je geen vrij tegen vrij kan hebben.” In dergelijk geval zal de eerst uitgetrokken thuisploeg de eerste bezoeker worden en zakken de ploegen uit de rechterkolom 1 plaatsje. De achtste bezoekende ploeg wordt dan achtste thuisploeg en de ploegen erboven schuiven één plaatsje op naar boven.

Bram Vandriessche

De loting vindt plaats op vrijdag 21 december omstreeks 20 uur. De loting zelf, bijgewoond door leden van Voetbal Vlaanderen, zal verricht worden door topscheidsrechter Bram Vandriessche. De combinaties die Vandriessche uit de grote beker zal halen, worden onmiddellijk na de loting gepubliceerd op onze site www.jeugdcup.be en www.facebook.com/jeugdcup