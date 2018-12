Vandriessche koppelt ploegen aan elkaar

De Loting voor de 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad werd in de loop van deze avond verricht, in het bijzijn van vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen, door topscheidsrechters Bram Vandriessche. Hij koppelde de ploegen netjes aan elkaar voor de volgende rond.

De kantine van derde provincialer Herleving Sint-Pauwels was vrijdagavond, 21 december, het decor voor de loting van de 47ste Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Het is ons een hele eer om de Cup te mogen ontvangen” vertelt Danny Bijn, niet enkel mede-organisator maar ook voorzitter van Herleving. “Zeker nu we ook een toch wel heel bekend gezicht mochten verwelkomen.”

De loting werd verricht door topsheidsrechter Bram Vandriessche. “Er werden twee lotingen verricht” gaat Bijn verder. “De eerste ging over de reeksen waar nog 16 ploegen in de running zijn. Eerst werden de 8 thuisploegen geloot, daarna de acht bezoekers. In de reeksen waar nog acht ploegen over zijn, was de procedure gelijklopend al werden daar uiteraard eerst maar 4 thuisploegen geloot waarna de resterende bezoekende ploegen volgden”.

Op het speelrooster stonden de ploegen willekeurig gerangschikt van 1 tot en met 16 of van 1 tot en met 8. Een rangschikking die gelijklopend was voor alle categorieën in elke provincie. Door de trekking van de getallen die voor de naam van de ploeg vermeld staan werden onderstaande combinaties gevormd :

Reeksen met 16 ploegen

Reeksen met 8 ploegen

Speeldata

Meteen kunnen ook de voorstel-speelkalenders opgemaakt worden. Ploegen die hiervan willen afwijken, kunnen dit middels een onderling schriftelijk akkoord bekend maken aan het Jeugdcupsecretariaat.

Reeksen met 16 ploegen

1/8 finales ( 16 ploegen ) : 23 en 30 januari – reservedatum 6 februari

¼ finales ( 8 ploegen ) : 13 en 20 februari – reservedatum 27 februari

½ finales ( 4 ploegen ) 13 en 20 maart – reservadata 27 maart ( eerste woensdag examenperiode ) en 24 april

Reeksen met 8 ploegen

¼ finales ( 8 ploegen ) : 6 en 20 februari – reservedatum 27 februari

½ finales ( 4 ploegen) : 13 en 20 maart - reservadata 27 maart ( eerste woensdag examenperiode ) en 24 april

Finales

De finales 2019 zijn als volgt gepland:

1 mei 2019 : provincies Antwerpen ( Kuipke Westerlo ) en Limburg (Sint-Truiden Stayen )

4 mei 2019 : provincie Vlaams-Brabant ( Rotselaar Sportief )

5 mei 2019 : provincie West-Vlaanderen ( KSV Nieuwpoort )

12 mei 2019 : provincie Oost-Vlaanderen ( KSK Maldegem )

19 mei 2019 : interprovinciale finales te Nieuwkerken-Waas ( SKN St-Niklaas )

26 mei 2019 : nationale finales terreinen Mandel United ( Izegem West–Vlaanderen )