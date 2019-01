"Beslissing over spelen valt dinsdagmiddag om 17 uur"

De weervoorspellingen houden de heenronde van de achtste finales Jeugdcup Het Nieuwsblad in hun greep. Het organisatiecomité beraadde zich zopas over het al dan niet afgelasten van de wedstrijden van woensdag 23 januari 2019.

Aanstaande woensdag, 23 januari, staan vooral in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen de heenwedstrijden van de 1/8 finales op het programma” zegt Danny Bijn van het organisatiecomité. “Momenteel hebben we prachtig winterweer. De voorspellingen laten echter uitschijnen dat er dinsdag in de loop van de voormiddag een sneeuwzone over het land trekt. Voor we een definitieve beslissing nemen, willen we eerst even het effect van deze buienreeks bekijken. Daarom werd, na consultatie van de bevoegde bondsinstanties, beslist om de definitieve uitspraak over het al dan niet spelen woensdag pas op dinsdagmiddag ( 17 uur red ) te nemen. Deze beslissing zal dan via onze site www.jeugdcup.be en onze facebookpagina www.facebook.com/jeugdcup kenbaar gemaakt worden.”

Weinig uitwijkmogelijkheden

Mochten de wedstrijden toch afgelast worden, dan zullen deze herplaatst moeten worden op woensdag 6 februari 2019. De wedstrijden van 31 januari worden niet verplaatst. “Er is dit jaar bijzonder weinig speling in de kalender” gaat Bijn verder. “Het is heel erg moeilijk om speeldagen te gaan verschuiven op basis van de voorliggende kalender. We trachten de schoolvakanties en examenperiodes uiteraard buiten schot te houden en in die periodes geen wedstrijden te betwisten. Uitwijken naar 6 februari zal een must zijn vermits de heenronde van de kwart finales reeds op 13 februari gepland staat. Ook wij hadden uiteraard graag wat meer speling gehad, maar het is nu eenmaal zo.”