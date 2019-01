Jeugdcup Het Nieuwsblad : wedstrijden 23 januari afgelast

Het organisatiecomité van de Jeugdcup Het Nieuwsblad heeft vanmiddag beslist om de wedstrijden van aanstaande woensdag 23 januari 2019 in het kader van de Jeugdcup af te gelasten. Zij verschuiven naar 6 februari aanstaande.

“De sneeuwaanval die we vanmorgen te verwerken kregen, gooit roet in het Jeugdcupeten” vertelde mede-organisator Danny Bijn na de meeting. “Heel de dag al kregen we vragen en opmerkingen over het al dan niet spelen van de wedstrijden morgen. De beslissing om niet te spelen is niet zo eenvoudig. Er is bijzonder weinig ruimte in de jaarkalender, maar onnodige risico’s nemen zou evenzeer onverstandig zijn. Daarom werd, op basis van tal van argumenten, beslist niet te spelen.”

Verschuiven

De kalender laat bijzonder weinig ruimte open om te gaan schuiven. “Het gros van de wedstrijden zou plaats vinden in Oost-en West-Vlaanderen en in Antwerpen” gaat Bijn verder. “In Limburg en Vlaams-Brabant stonden slechts een beperkt aantal wedstrijden op het programma.”

De wedstrijden gepland op 22 en 23 januari 2019 zullen ambtshalve herplaatst worden op woensdag 6 februari. “Dat wil zeggen dat de wedstrijden van woensdag 30 januari gewoon blijven staan” gaat Bjn verder. “Het zou, gezien de reeds gemaakte afspraken binnen de clubs onverstandig zijn hieraan te sleutelen. Enkele wedstrijden waren reeds na onderling schriftelijk akkoord van beide ploegen verschoven naar 6 februari. Met de betrokken clubs zal vanuit de organisatie contact opgenomen worden. We vragen de clubs om de aankondigingen op e-kickoff ongedaan te maken. Voorlopig kunnen we, in de aangepaste speelroosters, de schoolvakanties en examenperiodes nog steeds ongemoeid laten. Hopelijk duurt deze winterprik niet al te lang zodat we geen andere minder leuke maatregelen moeten treffen.”

Overname aanvangsuren

Het organisatiecomité wijst er op dat als clubs het aanvangsuur voor de wedstrijden van 23 januari hadden aangepast dit aangepaste aanvangsuur ook op 6 februari zal gelden. “We trachten de roosters zo snel mogelijk aan te passen. Wedstrijden die oorspronkelijk geprogrammeerd werden op 23 januari zullen nu op 6 februari terecht komen in een zwarte ondergrond met witte datum”. Het Jeugdcupsecretariaat is woensdag 23 januari 2019 telefonisch bereikbaar vanaf 15 uur op 0475-781.025