Wedstrijden Jeugdcup ( 30 en 31 januari ) afgelast

Het organisatiecomité heeft in haar zitting van hedenmiddag beslist om de wedstrijden in het kader van de Jeugdcup, gespeeld op 30 en 31 januari, af te gelasten. De wedstrijden worden verplaatst naar 13 en 14 februari aanstaande. Wedstrijden gepland op 29 januari kunnen nog gespeeld worden.

“De situatie voor vannacht en morgen is alvast zeer complex” zegt Tom Elegeert van Weather4sports van het KMI. “Wij verwachten in de meeste regio's 3 tot 8 centimeter sneeuw. In West- en Oost-Vlaanderen zal de sneeuw morgenvoormiddag waarschijnlijk overgaan in smeltende sneeuw of zelfs regen. Met temperaturen rond 3 graden zal de sneeuwlaag dunner worden, maar wellicht zal dit niet genoeg zijn om ze volledig te laten smelten.”

Speelroosters aanpassen

“Als we de weersvoorspellingen dus mogen geloven, is de situatie van dien aard dat we niet veel goeds te verwachten hebben” zegt medeorganisator Danny Bijn. “Voorlopig zijn de reeksen waar nog 16 ploegen in de Jeugdcup zitten de reeksen die het hardst getroffen worden. Het gaat om alle reeksen, zowel in Zuil 1 als in Zuil 2, van Oost- en West-Vlaanderen en om de reeksen van Zuil 2 in de provincie Antwerpen. In Vlaams-Brabant ( U9 Zuil2 ) en Limburg zijn er slechts voor enkele geïsoleerde problemen. We werken momenteel een nieuw speelrooster uit en zullen dit zo snel mogelijk on-line plaatsen. De wedstrijden van 29 januari 2019 kunnen waar mogelijk nog wel plaats vinden.” De wedstrijddata van de kwart finales zullen aangepast worden indien noodzakelijk.