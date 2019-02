Jeugdcup Het Nieuwsblad : geen afgelastingen

Het organisatiecomité van de Jeugdcup Het Nieuwsblad heeft beslist dat alle wedstrijden, gepland op woensdag 6 februari 2019 in het kader van de Jeugdcup 2019 kunnen gespeeld worden. Er zijn geen afgelastingen.

“Het lijkt de goede kant uit te gaan” zegt mede-organisator Danny Bijn. “De afgelopen week waren de weersomstandigheden reeds een heel stuk beter dan de voorbije twee weken. We zijn hier bijzonder blij mee. De kalender laat immers niet mee toe dat er veel geschoven wordt. De weervoorspellingen hebben het over af en toe wat gemiezer. Reden genoeg dus om er meteen flink in te vliegen. We hopen op spannende wedstrijden doorheen het hele Vlaamse land.”

Clubs dienen de uitslagen van de wedstrijden onmiddellijk via sms door te spelen aan het jeugdcupsecretariaat. SMSsen kan op 0475-781.025