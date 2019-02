Lof voor de tegenstander. Het kan !

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad ontving afgelopen week een wel heel bijzondere mail. Een deugddoend verhaal dat we jullie zeker niet willen onthouden.

“De mail was afkomstig van Jimmy De Greif, de co-trainer van U15 Boka United” zegt Danny Bijn, mede-organisator van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Na de voorrondes kwam Boka uit tegen RWDM in zuil 1 van de Cup. Na twee wedstrijden trok RWDM aan het langste eind en werden Jimmy en zijn ploeg uitgeschakeld. De heenwedstrijd eindigde op 7-0. In de terugwedstrijd werd het 0-3. Na de uitschakeling ontvingen we een mail van de Boka-trainer waarin hij vol lof was over de tegenstander en diens hele entourage. Leuk om ook eens dergelijke mails te kunnen lezen”.

Mail

Beste sportvrienden,

ik zeg vaak wanneer er iets niet goed is, maar omgekeerd zeg ik ook graag wanneer het wel goed is.

Na 2 wedstrijden was het sportief duidelijk dat RWDM de betere is. Maar waar wij heel tevreden over zijn is de sportiviteit, de beleefdheid, de ontvangst, het respect... van de tegenstander, zowel van spelers, staff als ouders/supporters.

Het waren 2 harde wedstrijden, met veel harde duels, heel leerrijk voor de spelers, maar steeds met enorm veel respect. Deze jeugdploeg vertegenwoordigt perfect jullie clubkleuren. Dit mag zeker gezegd worden.

We wensen deze groep nog het allerbeste toe voor dit seizoen (en uiteraard ook de toekomst), er staan hen ongetwijfeld nog een aantal mooie momenten op te wachten.



Sportieve groeten,

Jimmy, co-trainer U15 Boka

In de halve finale ontmoet RWDM het U15-team van RSC Anderlecht.