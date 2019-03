Jeugdcupwedstrijden : beslissing op woensdag 13 maart om 7 uur

Het barre weer speelt de planning van de Jeugdcupwedstrijden van morgen nog maar eens parten. Het organisatiecomité beslist, op basis van gegevens van het KMI, woensdagmorgen 13 maart om 7 uur over het al dan niet spelen van de heenwedstrijden van de halve finales.

Op woensdag 13 maart staan de heenwedstrijden op het programma van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Uit diverse hoeken kregen we de vraag of deze wedstrijden al dan niet zullen gespeeld worden” klinkt het binnen de organisatie. “We hebben daarom ons oor even te luisteren gelegd bij het KMI. Volgens Tom Elegeert van het KMI is er morgen in heel Vlaanderen kans op rukwinden tussen de 70 en 80 kilometer per uur. Dat is het weer dat we nu ( dinsdagavond red ) ook hebben. Tijdens de buien kunnen de windstoten iets hoger uitkomen. De prognoses geven momenteel aan dat de wind mogelijks afneemt na 18 uur, al bestaat daar nu nog geen zekerheid over.”

Update KMI

Omstreeks 21 uur maakt het KMI nieuwe berekeningen waarin het bestaande beeld bevestigd dan wel aangepast wordt. “Vanuit de organisatie gaan we deze nieuwe berekeningen afwachten” klinkt het besluit. “Morgenvroeg, 13 maart om 7 uur zullen we via deze site en onze facebookpagina verder communiceren over het al dan niet spelen van de heenwedstrijden. Wellicht hebben we dan een beter beeld op de weersituatie.”

20 maart 2019

Wat de beslissing ook moge zijn, de wedstrijden van volgende week 20 maart blijven onveranderd, inclusief de eventueel reeds gemaakte – en doorgespeelde - aanpassingen naar datum of uur.