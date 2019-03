Halve finales ( heen ): geen algemene afgelasting

De weergoden schijnen de Jeugdcup dan toch niet helemaal te willen boycotten. De weersvoorspellingen lijken in positieve zin bijgesteld. “Voldoende reden om niet algemeen af te gelasten” zegt het organisatiecomité.

Zoals gisteren reeds aangegeven wachtte het organisatiecomité op de bijgestelde voorspellingen van uit het KMI om al dan niet over te gaan tot afgelasting van de heenwedstrijden gespeeld in het kader van de halve finales van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Via onze contactpersoon binnen het KMI, Tom Elegeert, kregen we omstreeks 21.30 uur een update van de weersvoorspellingen voor vandaag, woensdag 13 maart” klinkt het. “Volgens de vooruitzichten zijn hevige windstoten mogelijk tussen 12 uur en 16 uur, vooral in de kustregio, het noorden van Oost- en West-Vlaanderen en in Antwerpen. Vanaf 18/19 uur zou de windsnelheid snel afnemen. Met deze gegevens in het achterhoofd gaan we niet algemeen afgelasten. Hoe dan ook het blijft een moeilijke beslissing ”

Melden

De beslissing is niet enkel ingegeven door de weervoorspellingen. “Voor een stuk moeten we ook rekening houden met de weinige uitwijkmogelijkheden die ons nog resten op kalender” luidt het nog. “We moeten daar niet flauw over doen, maar het zijn vooral de iets gunstigere voorspellingen die de doorslag hebben gegeven. We merken ook een grote drang om te spelen via meldingen op onze facebookpagina. Mochten er toch wedstrijden ter plaatse afgelast worden, verzoeken wij de ploegen dit onmiddellijk via sms te melden aan het secretariaat op 0475-781.025. We zullen dan in de loop van de eerstvolgende dagen een oplossing zoeken.”

Wedstrijden die op donderdag 14 maart op het programma staan, vallen niet onder de maatregelen van vandaag.