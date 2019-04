On-line je ticket bestellen voor de provinciale finale in Rotselaar

De Jeugdcup het Nieuwsblad beleeft in haar 47ste editie een heuse primeur. Voor het eerst in het bestaan van de Jeugdcup kan wie dat wil zijn toegangsticket on-line bestellen. Vlaams-Brabants organisator Rotselaar Sportief pakt uit met dit nieuwtje tijdens de provinciale finale op 4 mei aanstaande.

“We trachten op die manier in de eerste plaats het cashgeld wat te beperken” zegt Frank Lammens van Rotselaar Sportief. “Daarnaast hopen we ook dat de toeschouwers de dag van de finale zo sneller het terrein kunnen betreden en niet te lang in de rij voor de kassa moeten blijven staan. Wie zijn ticket on-line bestelt, kan dit reeds thuis uitprinten of het op zijn GSM aanbieden bij het betreden van het terrein.”

Tickets bestellen kan via onderstaande link :

https://www.eventbrite.com/e/finale-jeugdcup-vlaams-brabant-2019-tickets-60674206184?aff=eac2

Het volledige speelrooster van de provinciale finales vind je op de Jeugdcupsite www.jeugdcup.be in de file "Uitslagen van alle finales"