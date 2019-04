Meimaand Jeugdcupmaand

De maand mei staat traditioneel in het teken van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. In 2019 is het niet anders. De komende vier weken kijkt heel voetbalminnend Vlaanderen uit naar de finales van de 47ste Jeugdcup.

Gewoontegetrouw is 1 mei de startdatum van de maand van de waarheid voor de deelnemers aan de Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Dit jaar namen niet minder dan 1.616 ploegen deel aan de Cup” blikt Danny Bijn, lid van het organisatiecomité, terug op de afgelopen maanden. “In elke Vlaamse provincie werden honderden wedstrijden gespeeld. Nu wordt het zo stilletjes aan tijd voor de finalerondes. Woensdag 1 mei staan er meteen 2 provincies op het programma. De Antwerpse en Limburgse finalisten worden vanaf 9 uur verwelkomd. Zij spelen zoals steeds hun finales in het Kuipke in Westerlo en op Stayen in Sint-Truiden. Op beide lokaties kunnen zij op het A-veld terecht. Altijd iets om naar uit te kijken.”

Het eerste weekend van mei verhuist de Jeugdcupkaravaan richting Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. “Rotselaar Sportief is opnieuw de gastheer in Vlaams-Brabant” blikt Bijn vooruit. “SV Nieuwpoort zet zijn deuren voor het derde jaar op rij op en in West-Vlaanderen. KSK Maldegem (Oost-Vlaanderen) komt dan op 12 mei aan de beurt.”

Winnaars

In elke provincie worden niet minder dan 16 finales afgewerkt. “Dit jaar beginnen met de U17 en de U15, de oudste leeftijdscategorieën” gaat Bijn verder. “Een nieuwigheidje in deze editie. De kleinsten (U8 t/m U13 ) staan deze keer in de loop van de namiddag geprogrammeerd. In Oost-Vlaanderen hebben we hierop een kleine uitzondering moeten maken naar aanleiding van een internationaal tornooi in de buurt van Maldegem. Hier komen de U17 -zuil2 ( gewestelijke reeksen) als laatste aanbod.”

De winnaars van de provinciale finales worden op zondag 19 mei verwacht op de velden van SKN Sint-Niklaas voor de interprovinciale finales waarbij elke provinciale kampioen het opneemt tegen de andere provinciale kampioenen in een halve competitie. De nummers 1 en 2 gaan door naar de nationale finales op de nagelnieuwe terreinen van FC Mandel United Izegem-Ingelmuster.

Overzicht finales

woensdag 1 mei : provinciale finales Antwerpen ( Kuipke in Westerlo ) en Limburg (Stayen in Sint-Truiden)

zaterdag 4 mei : provinciale finale Vlaams-Brabant ( terreinen Rotselaar Sportief )

zondag 5 mei : provinciale finale West-Vlaanderen ( terreinen SV Nieuwpoort )

zondag 12 mei : provinciale finale Oost-Vlaanderen ( terreinen KSK Maldegem )

zondag 19 mei : interprovinciale finale ( terreinen SKN St-Niklaas )

zaterdag 25 mei : nationale finale ( terreinen FC Mandel United Izegem- Ingelmunster)

De speelroosters van alle provinciale finales met de finalisten vind je op deze site rechts van de pagina in de file “Uitslagen van alle finales 2019”.