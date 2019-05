FOTO. Jong STVV ontvangt Limburgs voetbaltalent op Stayen

Jong STVV, een modale club uit de Limburgse vierde provinciale reeks stond ook dit jaar, bij de 47ste editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad, garant voor een vlekkeloze organisatie van Jeugdcup. “Het is een taak die wij met veel plezier op ons nemen” zegt clubsecretaris Ronny Schmitz. “Het geeft ons de kans om ons even te tonen in de provincie. We nemen zelf al een hele poos deel aan de Jeugdcup en toen we enkele jaren terug het idee opperden om de provinciale finales naar Sint-Truiden te halen, bleek ons aanbod om op Stayen te spelen een hele troef. Het is voor elke ploeg een bijzondere ervaring om in de tweede grootste voetbaltempel van de provincie te gast te kunnen zijn. Spelen op het kunstgras van Stayen is voor elke ploeg een hele belevenis. Dit jaar hebben we vanuit Jong STVV met de U15-ploeg ook een eigen vertegenwoordiger op het veld staan. We gaan er dan ook volop van genieten.

Hechte groep

“Om de organisatie van de provinciale finales tot een succes te maken, laat Jong STVV niks aan het toeval over. “Dat kunnen we niet maken” weet de duivel doet het al van Jong STVV. “Het voorbereidende werk begon dit jaar reeds op dinsdagavond. Er moet heel wat gebeuren om alles op tijd klaar te krijgen. Op de finaledag zelf zetten we zo’n vijftig mensen in. Het is een hechte groep medewerkers die er allemaal samen voor zorgen dat alles goed verloopt.” Voor Jan Maes, speler bij de IPU17 van KVK Wellen, werd de passage op Stayen een bijzonder aangelegenheid. Maes kreeg uit handen van zijn trainer de trofee van beste speler van het afgelopen seizoen overhandigd. “Spelers en staf hebben kunnen stemmen om wie de beste was” vertelt de Wellense trainer. “De top drie zat heel dicht bij elkaar, maar finaal haalde Jan Maes het. Er kan er nu eenmaal maar eentje de beste zijn. “ Aan het eind van de avond blikten Schmitz en zijn mensen tevreden terug op een dag vol jeugdvoetbal. “Voor mij was het de laatste Jeugdcup die ik als clubsecretaris begeleidde” besluit Schmitz. “Met Tom Struys staat alvast een opvolger klaar die de Jeugdcup in de toekomst met evenveel enthousiasme zal verwelkomen. Voor het Limburgse luik van de Jeugdcup Het Nieuwsblad zakten meer dan 1.400 supporters af naar Stayen. Alle winnaars worden op zondag 19 mei verwacht op de velden van SKN St-Niklaas waar ze het opnemen tegen de winnaars van de vier overige Vlaamse provincies.

Het volledige speelrooster van de interprovinciale finales vind je op www.jeugdcup.be in de file “Alle uitslagen finales 2019”