FOTO. HO Veltem scoort maximaal in provinciale finales Jeugdcup Vlaams-Brabant

Af en toe een buitje. Dat was wat “buienradar” zaterdagmorgen jongstleden aankondigde. En zo geschiedde. De bezoekers aan de provinciale finale Jeugdcup Het Nieuwsblad in Vlaams-Brabant moesten af en toe even de kantine van Rotselaar Sportief binnen duiken voor een kleine regenbui. Toch kon het kille weer de pret niet drukken. Een kleine duizend betalende toeschouwers, 977 om helemaal correct te zijn, zagen dat de jeugd van Hoger OP Veltem het schitterend deed in de zuil 2-wedstrijden. De club die vorige jaar nog provinciaal actief was en dit ook volgend seizoen zal zijn, schoorde maximaal. Alle ploegen die in de finale uitkwamen haalde de interprovinciale finales. Bij de PU13 zorgde KFC Herent voor een heuse stunt door RSC Anderlecht uit te schakelen met 2-0.

Onze fotograaf Marc Van Hecke volgde het gebeuren nauwgezet en maakte tientallen prachtige beelden van alle deelnemers aan de 47ste editie van de Jeugdcup. Herbeleef de provinciale Vlaams-Brabantse finales op deze site.

19 mei

De winnaars van alle finales zijn opnieuw van de partij op zondag 19 mei aanstaande in de interprovinciale finales van de Jeugdcup op de velden van het Oost-Vlaamse SKN St-Niklaas in Nieuwkerken-Waas. Het volledige programma van deze tornooidag vind je op www.jeugdcup.be in de file “Alle uitslagen 2019” ( tabblad interprovinciale finales )