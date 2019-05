FOTO. Recordopkomst voor West-Vlaamse finales Jeugdcup Het Nieuwsblad

Een mager lentezonnetje en een frisse zeebries waren de vaste elementen van een dag vol jeugdvoetbal op de velden van SV Nieuwpoort. De kille temperaturen konden de voetbalvreugde niet bederven, al was de ontgoocheling van de Jabbeekse U17-spelers wel bij zonder groot toen zijn hun meerdere moesten erkennen in Winkel Sport. “Dat is nu eenmaal voetbal” reageerde hun coach bijzonder sportief achteraf.

Onze fotograaf Marc Van Hecke volgde ook in de West-Vlaamse contreien het gebeuren nauwgezet en maakte tientallen prachtige beelden van alle deelnemers aan de 47ste editie van de Jeugdcup. Herbeleef de provinciale West-Vlaamse finales op deze site.

19 mei

De winnaars van alle finales zijn opnieuw van de partij op zondag 19 mei aanstaande in de interprovinciale finales van de Jeugdcup op de velden van het Oost-Vlaamse SKN St-Niklaas in Nieuwkerken-Waas. Het volledige programma van deze tornooidag vind je op www.jeugdcup.be in de file “Alle uitslagen 2019” ( tabblad interprovinciale finales )