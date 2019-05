FOTO. Interprovinciale finales Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Ik kom hier voor de sfeer”

Een grote naam betekent niet altijd een garantie op succes. In U11 eindigde het prestigieuze Sporting Anderlecht pas op de derde plaats na laureaat RC Gent en RC Harelbeke. “De twee beste teams gaan door naar de nationale finale”, zeggen de coaches Ludovique Van De Viver en Tim Anthuenis van RC Gent in koor. “Het was voor onze spelers een unieke belevenis om tegen de roemrijkste club in België te mogen uitkomen. De paars-witte kleuren en de schildjes op de truitjes van Sporting Anderlecht boezemden veel respect en ontzag in maar opnieuw werd bewezen dat in voetbal alles mogelijk is. De spanning was vooraf binnen de groep goed voelbaar maar op het veld was hiervan weinig te merken. We wonnen verdiend met 3-0 van Sporting Anderlecht en willen ook de nationale finale winnen. We bevestigden dat we over een uitstekende jeugdwerking beschikken. De U8 van RC Gent plaatsten zich ook voor de nationale finale wat betekent dat de doorstroming verzekerd is,” besluiten de Gentse coaches.

Verkiezingen

Er was ook hoog bezoek van een ex-Rode Duivel. De 40-jarige Jurgen Cavens werd vijfmaal geselecteerd voor onze nationale ploeg en was een aandachtige kijker op SK Sint-Niklaas. “Ik kom supporteren voor de U8 van VV Hoogstraten bij wie een jongentje van een bevriend koppel speelt,” aldus Cavens die met SK Lierse kampioen werd in 1997. ‘Vorig jaar verloor mijn zoon Loick de nationale finale op RS Waasland-Beveren met VV Hoogstraten tegen WS Lauwe. De Jeugdcup is een mooi initiatief voor het jeugdvoetbal. Alle finalisten en begeleiders hebben hier maandenlang naar toe geleefd. Het is begrijpelijk dat de spanning tijdens de wedstrijden soms hoog oploopt maar de sfeer op en rond de terreinen is fantastisch. Ik kom met veel plezier naar de Jeugdcup kijken,” besluit Cavens.

De nationale finaledag kan dit jaar om extra-sportieve redenen niet doorgaan op het eerste veld van RS Waasland-Beveren. Het alternatief is de nieuwe fraaie accommodatie van de West-Vlaamse fusieclub FC Mandel United Izegem-Ingelmunster. De finaledag vindt plaats op zaterdag 25 mei. Er was in eerste instantie gepland om op zondag 26 mei te voetballen maar die dag werd wegens de verkiezingen afgevoerd.

( tekst Johan Polet )