Jeugdcup Het Nieuwsblad : krijgt de beker uit handen van Yari Verschaeren

Het is alweer zover. De grote vakantie is helemaal verteerd en dus wordt het tijd om aan de volgende editie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad te denken. Een jaargang met een nieuwe peter. Kersvers Rode Duivel Yari Verschaeren kijkt de komende jaren toe hoe de Vlaamse jeugd een sportieve strijd voert om een plaatsje in de nationale finales.

“De inschrijvingen zijn officieel van start gegaan” vertelt Danny Bijn, medeorganisator van de Jeugdcup. “Aan het algemeen concept van de Jeugdcup hebben we eigenlijk niks veranderd. Net als in de voorgaande jaren worden alle clubs van de vijf Vlaamse provincie uitgenodigd om deel te nemen. Traditioneel werken we opnieuw in twee zuilen: de gewestelijke en de niet gewestelijke. De Jeugdcup wordt georganiseerd voor de reeksen U8 tot en met U17. Toch even verduidelijken dat de U14 niet al alleenstaande categorie wordt opgenomen, zoals verkeerdelijk in de uitnodiging aan de clubs vermeld werd.”

Meisjes

Net als in de voorgaande jaren kunnen ook meisjesteams aan de Jeugdcup deelnemen. “Het is steeds een bijzondere ervaring om meisjesteams te mogen verwelkomen” gaat Bijn verder. “Zij geven een extra touch aan het geheel.” Ploegen kunnen meerdere teams in een reeks inschrijven.

Inschrijven kan via de inschrijfknop rechts boven op onze site www.jeugdcup.be De lijst van reeds ingeschreven ploegen is terug te vinden in de file Deelnemende ploegen 2019-2020.

De eerste voorrondewedstrijden worden verwacht op 23 oktober aanstaande.