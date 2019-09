Jeugdcup start op woensdag 23 oktober 2019

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad heeft vandaag de voorsteldata bekend gemaakt voor de 48ste editie van de Jeugdcup. “We gaan officieel van start op woensdag 23 oktober” klinkt het.

Terwijl de inschrijvingen voor de 48se Jeugdcup Het Nieuwsblad in volle gang zijn heeft het organisatiecomité de voorstelkalender bekend gemaakt. “Momenteel zijn alweer ruim 450 teams ingeschreven” zegt Danny Bijn, lid van het organisatiecomité. “Ploegen kunnen zeker nog tot het eind van de maand inschrijven via de button rechts boven aan deze webpagina. Ondertussen is ook de voorstelkalender opgemaakt. Ploegen die hiervan willen afwijken kunnen met een onderling schriftelijk akkoord datum en uur aanpassen. Eens dit aan het Jeugdcupsecretariaat is overgemaakt kan de oorspronkelijke voorstelkalender aangepast worden.”

Voorstelkalender

Het organisatiecomité heeft onderstaande data voorop gesteld. “Net als bij de voorgaande edities maken we de kalender zo op dat er bij de loting in december nog 16 teams in de urne gaan” gaat Bijn verder. “In categorieën waar minder ploegen inschrijven werken we naar een loting met 8 teams in de urne. Dit heeft dan ook gevolgen voor de voorstelkalenders. De kalender kan uiteraard wijzigingen ondergaan mochten de weersomstandigheden roet in het eten gooien. ”

VOOR DE LOTING

Oost- en West-Vlaanderen

* Categorieën waarin meer dan 32 teams inschrijven:

Voorronde 1 ( naar 32 teams ) : 23 oktober (heen) en 6 november (terug)

Voorronde 2 ( naar 16 teams ) 20 november (heen) en 27 november (terug)

* Categorieën waarin tussen 17 en 32 teams inschrijven:

Voorronde ( naar 16 teams ) 6 november (heen) en 20 november (terug)

Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

* Categorieën waarin tussen 17 en 32 teams inschrijven:

Voorronde ( naar 16 teams ) 6 november (heen) en 13 november (terug)

* Categorieën waarin tussen 9 en 13 teams inschrijven:

Voorronde ( naar 8 teams ) 6 november (heen) en 13 november (terug)

NA DE LOTING

De voorsteldata na de loting zien er als volgt uit :

=> In reeksen met 16 teams in de urne :

Achtste finales ( naar 8 teams ) : 22 januari (heen) en 29 januari (terug)

Kwartfinales ( naar 4 teams ) : 12 februari (heen) en 19 februari (terug)

Halve finales ( naar 2 teams ) : 11 maart (heen) en 22 april (terug)

=> In reeksen met 8 teams in de urne

Kwart finales ( naar 4 teams ) 29 januari (heen) en 5 februari (terug)

Halve finales ( naar 2 teams ) 4 maart (heen) en 11 maart (terug)

Data en plaatsen van de provinciale finales moeten nog worden vastgelegd.