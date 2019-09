Jeugdcup het Nieuwsblad : inschrijvingen verlengd

Foto: if

De inschrijvingsperiode voor de Jeugdcup het Nieuwsblad werd met enkele weken verlengd. Dat besliste het organisatiecomité in haar jongste bijeenkomst.

Net als de vorige jaren werd de inschrijvingsperiode voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad een beetje verlengd. “We hebben ook dit jaar gemerkt dat een deel van de ploegen er nog niet toe gekomen was om haar inschrijving(en) te officialiseren. Momenteel schreven toch al meer dan 1.300 ploegen in” zegt Danny Bijn, medeorganisator van de Jeugdcup. “Om ook de late beslissers nog een kans te geven, verlengen we de mogelijkheid om in te schrijven als volgt:

=> tot en met vrijdag 4 oktober voor de ploegen uit de provincie Oost- en West-Vlaaanderen

=> tot en met dinsdag 15 oktober voor de ploegen uit Vlaams-Brabant en Antwerpen

=> tot en met 23 oktober voor de ploegen ut Limburg"

Na voornoemde data worden de voorstelkalenders opgemaakt en gepubliceerd op deze site www.jeugdcup.be

