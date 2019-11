Vuur verteert tonnen stro

Sint-Laureins - Een hevige brand verwoestte deze ochtend een deel van een stalling in de Kruiskenstraat in Sint-Laureins. Tonnen stro gingen bij de brand verloren. Er vielen geen gewonden.

Het onheil sloeg iets over vijf uur toe voor Dimmi Vanderosteyne, uitbater van een veebedrijf in de Kruiskenstraat. Voorbijgangers wekten te man toen ze merkten dat er vlammen uit het dak van een stalling sloegen. “Het ging razend snel” vertelt de eigenaar. “We hebben meteen de hulpdiensten verwittigd. Gelukkig hebben we de veestapel naar het voorste deel van de stal kunnen jagen. Ze gedragen zich, naar omstandigheden, vrij rustig.

De brandweer zette de grote middelen in om het vuur te lijf te gaan. “Zowat heel de brandweerzone is hier aanwezig” zegt brandweerkapitein Patrick Goossens. “Naast het korps van de hulpverleningspost Kaprijke is er versteking gekomen van de posten Eeklo, Maldegem en Aalter. Gelukkig waaide het niet hard en zat de wind in de goede richting.”

Honderden tonnen stro gingen verloren. Het achterste deel van de stalling ging mee in de vlammen op. De schade is heel aanzienlijk.