Jeugdcup : open plaatsen beschikbaar

In de 48ste Jeugdcup Het Nieuwsblad werden voor Nieuwjaar de voorrondes afgewerkt. Aanstaande vrijdag 10 januari worden de lotingen voor de resterende ploegen georganiseerd.

“Bij de meeste categorieën hebben we momenteel nog 8 of 16 ploegen” vertelt mede-organisator Danny Bijn. “In enkele reeksen, vooral de provinciale categorieën, schreven er zich 14 ploegen in wat maakt dat er eigenlijk nog 2 ploegen bij kunnen om de loting met 16 ploegen te kunnen verrichten. Clubs die alsnog deze lege plaatsen willen innemen kunnen nog tot donderdag 9 januari contact opnemen met het jeugdcupsecretariaat op 0475-781.025.”

Plaatsen die nog beschikbaar zijn:

West-Vlaanderen: voor IPU10 en IPU15 ( telkens 2 plaatsen )

Antwerpen: voor IPU08, IP09, IPU13 en GU11 ( telkens 2 plaatsen )

Vlaams-Brabant: voor GU15 ( 2 plaatsen )

Limburg: voor IPU09 ( 2 plaatsen )