Jeugdcup Het Nieuwsblad: geen afgelastingen op 4 en 5 februari

Er staan de komende twee dagen opnieuw een aantal (inhaal)wedstrijden op het programma van de 48ste Jeugdcup Het Nieuwsblad. Net als de vorige week gaan alle wedstrijden gewoon door.

“Opnieuw hebben we er het weerbericht bij gehaald” vertelt mede-organisator Danny Bijn. “De omstandigheden in de afgelopen nacht waren niet echt rooskleurig, maar de verwachtingen voor de komende uren en zeker voor morgen zijn een stuk beter. Daarom hebben we beslist om alles te laten doorgaan. Ook via de kanalen van de voetbalbond worden geen afgelastingen aangekondigd.“ Na de wedstrijden van dinsdag 4 en woensdag 5 februari zullen zowat alle nieuwe duels in de volgende gekend zijn. Je kan ze terugvinden op deze Jeugdcupsite rechts van de pagina op de files ‘Speelroosters per provincie’

Het KMI-weerbericht

Vanavond (dinsdag 4 februari red )verdwijnen de laatste buien richting het zuidoosten en vannacht wordt het droog maar er blijft vrij veel bewolking hangen. Plaatselijk kunnen er mogelijk wat meer opklaringen zijn, en dan is het opletten voor vorming van rijm- of ijsplekken. De minima liggen tussen -1 graad in de Ardennen en +6 graden in het westen. De wind waait eerst matig uit noordnoordwest. 's Nachts staat er een overwegend zwakke of in de Ardennen matige noordwestenwind.

woensdag

Woensdag is het rustig en droog maar mogelijk met vrij veel wolkenvelden. In het oosten van het land is de kans op opklaringen wat groter. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Woensdagavond en -nacht blijft het droog en rustig, met geleidelijk bredere opklaringen. Het kwik zakt van -5 graden in de Ardennen tot -1 graden aan zee en in het centrum. Er staat nog steeds een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.