Kwartfinales en inhaalwedstrijden op het programma

De spanning stijgt in de 48ste Jeugdcup Het Nieuwsblad. Vanavond staan in de provincies Oost- en West-Vlaanderen de heenwedstrijden van de kwart finales op het programma. In de overige provincies gaat het vaak om inhaalwedstrijden. De organisatoren voorzien op basis van de weersvoorspellingen geen afgelastingen.

“We komen zo stilletjes aan richting laatste rechte lijn” blikt mede-organisator Danny Bijn vooruit op de wedstrijden van woensdag 12 februari. “De afgelopen weken en maanden hebebn we betrekkelijk veel geluk gehad met de weergoden. Afgelopen zondag zag het er even hel slecht uit, maar gelukkig heeft Ciara niet het voorspelde effect gehad. Met de twee droge dagen die we dinsdag en vandaag kenden en kennen wordt er geen afgelasting voorzien. De terugwedstrijden staan volgende week al op het programma.

Weerbericht

Net als de vorige week halen we er ook even het weerbericht van het KMI voor woensdag 12 februari bij. Dit geeft aan dat voetballen wellicht overal mogelijk zal zijn.

Bron KMI : Woensdag beginnen we de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. In de Ardennen is er meer bewolking met kans op een winterse bui. Later overdag wordt het overal wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen nog (winterse) buien. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westzuidwest. Aan zee waait de wind soms nog krachtig. Windstoten rond 60 km/h.