Jeugdcup Het Nieuwsblad : laatste stap naar halve finales

Het wordt steeds spannender in de 48ste Jeugdcup Het Nieuwsblad. Vanavond staan heel wat terugwedstrijden van de kwart finales op het programma. Inzet: een plaatsje in de halve finales…

“Hopelijk hebben we de weergoden wat mee vandaag” blikt mede-organisator Danny Bijn vooruit op vanavond. “De weersvoorspellingen laten ons het beste verhopen. Reden dus om alle geplande wedstrijden te laten doorgaan zoals gepland. Uitstellen is in het licht van de komende krokusvakantie ook niet meteen een ideale optie. We hopen dus dat het gros van de wedstrijden kan gespeeld worden.” Mochten er toch wedstrijden moeten afgelast worden zullen die door de organisatie herplaatst worden op woensdag 4 maart aanstaande. “Een risico” weet Bijn. “Er mag dan helemaal niks meer fout lopen, want op dat moment zijn alle reservedata opgebruikt. Gelukkig hebben we dit jaar nog geen enkele speeldag moeten verschuiven. We duimen er voor dat het zo blijft.”

Weerbericht

Traditioneel geven we op woensdag ook nog even het weerbericht van het KMI mee in onze bijdrage.

Vanochtend verlaat een storing met regen of buien ons land in het zuidoosten. In de Ardennen kan er nog tijdelijk wat winterse neerslag vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog met brede opklaringen. Later op de dag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden bij een matige westzuidwestenwind.

Vanavond

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt met tijdelijk wat lichte regen. De minima schommelen tussen 1 en 7 graden en worden in het begin van de nacht bereikt. De wind waait matig uit het zuidwesten.