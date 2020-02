Vrachtwagen met 200 varkens belandt in sloot

Kaprijke - Brandweerlui van de hulpverleningszones Eeklo en Kaprijke hadden zaterdagvoormiddag de handen meer dan vol met de evacuatie van ruim tweehonderd varkens uit een sloot lang de expresweg E34/N49 ter hoogte van Kaprijke.

“Het ongeval gebeurde rond 9 uur” zegt luitenant Tom Roesbeke van de brandweerzone Meetjesland.”Om nog onbekende reden raakte de chauffeur van een vrachtwagen geladen met 207 varkers van de weg af. De man reed in de richting van de kust toen hij naast de weg belandde.”

Het voertuig trok een spoor doorheen de berm en kwam finaal op zijn zijkant in de sloot terecht. Tientallen varkens overleefden de klap niet. Andere dieren kwamen in de gracht naast de expresweg terecht en moesten uit hun hachelijke positie bevrijd worden. De beesten werden overgeladen in twee andere vrachtwagens die in allerijl opgetrommeld waren. De chauffeur van het vrachtwagen werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Het verkeer op de expresweg ondervond lichte hinder van het ongeval.

Het evacueren van de dieren en de takelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen. Verwacht wordt dat de hinder op de N49/E34 tijdens het takelen aanzienlijker zal zijn.