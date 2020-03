Jeugdcup Het Nieuwsblad: "Weergoden doen voor het eerst moeilijk"

Aanstaande woensdag, 4 maart 2020 zijn er in alle Vlaamse provincies heel wat – meestal – halve finalewedstrijden gepland voor de Jeugdcup Het Nieuwsblad. Voor het eerst tijdens deze 48ste editie zijn de weergoden de organisatie de jongste dagen niet meteen echt goed gezind. Er viel heel wat water uit de hemel, wat bij sommige ploegen ongetwijfeld voor problemen met het terrein zal zorgen.

“Vanuit de organisatie geen we echter de wedstrijden van 4 maart aanstaande niet afgelasten, al vragen we uiteraard ook niet het onmogelijke van de clubs” vertellen de organisatoren “We stuurden de clubs een schrijven waarin we onze beslissingen verduidelijkten. Eerst en vooral is er het weerbericht voor de komende dagen dat voor dinsdag en woensdag opklaringen voorspelt met kans op hier en daar een lokale bui… Een positief geluid als je het ons vraagt. Wellicht krijgen de velden wat mogelijkheden om te recupereren."

Druk op de kalender

“Daarnaast is er – en dat moeten we ook eerlijk toegeven - ook wel de druk op de kalender” horen we nog. “Wedstrijden die op 4 maart moeten uitgesteld worden, gaan we ambtshalve herplaatsen op 18 maart 2020 ( 11 maart staan immers de terugwedstrijden meestal op het programma red). Verder achteruit gaan wordt moeilijk gezien we na 18 maart in de buurt komen van de examenperiodes. Daarna volgt de Paasvakantie waar spelen ook al quasi geen optie is vermits heel wat ploegen dan te kampen hebben met spelers die op (ski)vakantie zijn. Finaal hebben we dan alleen nog 22 april over voor mocht er alsnog een vluchtweg moeten gezocht worden.”

Oproep aan de ploegen

Het organisatiecomité roept de ploegen op het maximale te doen om de wedstrijden volgens planning te spelen. “Uiteraard vragen we ook niet het onmogelijk” is het besluit. “Lukt het echt echt echt niet, dan moeten we ons daar bij neerleggen en de roosters aanpassen.