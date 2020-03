Jeugdcup Het Nieuwsblad: speeldag op de helling

De bijzonder slechte weersvoorspellingen zorgen er voor dat er aanstaande woensdag, 11 maart, zowat nergens Jeugdcupvoetbal op het programma staat. Het organiserende comité heeft beslist de eerstvolgende speelavond op te schorten en een week te verschuiven. Danny Bijn licht de beslissing toe.

“Als we de Frank Deboosere en zijn collega’s mogen geloven, krijgen we de komende dagen heel wat regen over ons heen. Dit en de vele stortbuien die we reeds gehad hebben, kunnen voor heel wat overlast zorgen op de terreinen. Sommige ploegen zullen kunnen spelen, andere niet. Momenteel zitten we in bijna overal in het stadium van de halve finales en het zou jammer zijn mochten er nu zaken fout lopen. Daarom hebben we beslist om de wedstrijden van 11 maart op te schorten.”

Paasvakantie

Het organisatiecomité besliste om de wedstrijden van 11 maart in principe te herplannen op woensdag 18 maart. “We zijn ons ervan bewust dat dit de laatste woensdag is in de aanloop naar de examenperiodes” gaat Bijn verder. “ Voor de allerkleinsten is dit wellicht geen probleem. Verder achteruit kan helemaal niet. De Paasvakantie staat dan immers voor de deur en dan zijn heel wat spelers met hun ouders op vakantie. Daarom kiezen we voor woensdag 18 maart. Meteen houden we nog één reservedatum over tussen de Paasvakantie en de provinciale finales voor heuse noodgevallen.”

Wie toch wil spelen…

Geen Jeugdcupvoetbal dus op 11 maart aanstaande. “We gaan de speelroosters zo snel mogelijk aanpassen en de ploegen de nieuwe planning overmaken” besluit Bijn. “Reeds gemaakte afspraken worden in de nieuwe roosters behouden. Mochten er clubs zijn die toch willen spelen ( vb op kunstgrasvelden ) dan kunnen ze met het gekende onderling schriftelijk akkoord van beide clubs hun overeenkomst kenbaar maken aan het jeugdcupsecretariaat. Wedstrijden die gespeeld zijn, zorgen later voor geen problemen meer.”