Jeugdcup Het Nieuwsblad: VK Liedekerke eerste finalist

De PU12 van VK Liedekerke is het allereerste team dat een plaatsje in de provinciale (Vlaams-Brabantse ) finale wist te veroveren. Zij spelen hun finale op zaterdag 2 mei aanstaande op de terreinen van Rotselaar Sportief.

Terwijl in de meeste categorieën de heenwedstrijden van de halve finales nog moeten betwist worden, zijn de U12 van VK Liedekerke al zeker van een plaatsje in de Vlaams-Brabantse finale. “Doordat een paar wedstrijddata verschoven werden, heeft de ploeg als eerste de finale bereikt” vertelt mede-organisator Danny Bijn. “Zij komen uit tegen de winnaar van het nog te spelen duel tussen KFC Eppegem en KAC Betekom. Zij betwisten hun wedstrijden nog op 11 en 25 maart aanstaande.”

Finaledagen

De meimaand is traditioneel de maand van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. De provinciale finales zijn als volgt gepland:

1 mei 2020 in de provincies Limburg ( op Stayen in Stint-Truiden ) en Antwerpen ( in het Kuipke in Westerlo )

2 mei 2020 in de provincie Vlaams-Brabant ( op de velden van Rotselaar Sportief )

9 mei 2020 in de provincie Oost-Vlaanderen ( op de velden van KSK Maldegem )

10 mei 2020 in de provincie West-Vlaanderen ( op de velden van KSV Nieuwpoort )

De winnaars van deze provinciale finales spelen op zondag 17 mei de interprovinciale finales op de velden van KSK Temse. Elke ploeg speelt in zijn reeks tegen de provinciale winnaar van de overige provincies. Er wordt een klassementje opgemaakt waarbij de eerste en de tweede zich plaatsen voor de nationale finale op donderdag 21 mei op het A-veld van de Freethiel in Waasland-Beveren.

De provinciale finales vangen aan om 9 uur.