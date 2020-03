Jeugdcup Het Nieuwsblad: KWES Schoonbeek Beverst in diepe rouw

KWES Schoonbeek Beverst is in diepe rouw gedompeld. Eind vorige week ontvingen zij het intrieste nieuws over het overlijden van Melanie Taildeman, moeder van Mats Kellens, een van de spelertjes bij de U12 in de club.

De vrouw kwam eind vorige week op tragische wijze om het leven bij een verkeersongeval in Diepenbeek. Ze verongelukte toen ze met haar scooter tegen de signalisatie van een werfput reed en ten val kwam. Melanie was eveneens de moeder van Anouk Kellens, zus van voetballer Mats. Het meisje was afgelopen vrijdag nog te zien in het VTM-programma The Voice Kids. Het ploegje waarin Mats actief is binnen de Jeugdcup Het Nieuwsblad speelt binnenkort zijn terugwedstrijd tegen de buren van FC Diepenbeek.

“Het ongeval gebeurde op een boogscheut van onze accommodatie Heidestraat” zegt Rudi Machiels, administratief Coördinator Jeugd bij FC Diepenbeek. “Het geeft een onwezenlijk gevoel. Schoonbeek verzocht ons om de wedstrijd uit te stellen. Uit respect voor Mats en zijn familie gaan we heel graag in op de vraag van onze tegenstander. Zo kunnen de ploegmakkers van Mats mee naar de geplande begroeting.”

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad alsmede de directie van Het Nieuwsblad willen langs deze weg hun innige deelneming aanbieden en wensen de getroffen familie veel sterkte in deze moeilijk periode.