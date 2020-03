Jeugdcup Het Nieuwsblad tijdelijk stil gelegd

In gevolge de maatregelen genomen door de KBVB en Voetbal Vlaanderen ( afgelasting van alle jeugd- en amateurwedstrijden ) wordt de Jeugdcup Het Nieuwsblad tijdelijk onderbroken tot minstens 31 maart aanstaande.

Zopas kwam het nieuws dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, alsmede het ACFF besloten hebben om het jeugd- en amateurvoetbal af te gelasten tot minstens 31 maart aanstaande.

“Het spreekt vanzelf dat wij ons bij deze maatregel aansluiten” zegt Danny Bijn, mede-organisator van de Jeugdcup Het Nieuwsblad. “Het organisatiecomité zal zich binnen de kortste keren beraden over de verdere organisatie en vraagt de clubs om momenteel zelf geen verdere actie te ondernemen in functie van het afwerken van de nog resterende wedstrijden. Wij zullen de situatie verder afwachten en een nieuwe planning opmaken. De clubs en ploegen die momenteel nog in de Jeugdcup actief zullen geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken.”