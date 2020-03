Jeugdcup Het Nieuwsblad stopgezet door Covid-19

Het organisatiecomité Jeugdcup Het Nieuwsblad heeft in samenspraak met de Nieuwsbladdirectie beslist om de 48ste en lopende editie van de Jeugdcup met onmiddellijke ingang stil te leggen. “De coronaproblematiek maakt het ons praktisch onmogelijk verder te organiseren” vertellen de organisatoren.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Jeugdcup Het Nieuwsblad wordt het tornooi vroegtijdig stilgelegd. “Het coronavirus, ook wel gekend als Covid-19, is ontegensprekelijk de boosdoener in dit jammere verhaal” zegt Danny Bijn, mede-organisator van de Jeugdcup. “De afgelopen maanden was alles zo goed als vlekkeloos verlopen. De weergoden gooiden tijdens deze editie bijna geen roet in het eten. We zaten perfect op schema om de finales vanaf 1 mei te kunnen laten plaatsvinden. Covid-19 besliste er echter anders over.

Finales vanaf 1 mei

In zowat alle provincies moesten nog één of twee halve finalewedstrijden per categorie betwist worden. “Dat op zich was geen probleem” gaat Bijn verder. “In de planning hadden we 18 maart voorzien om de meeste van deze wedstrijden te spelen. Op vrijdag 13 maart brak echter de hel los. Aanvankelijk hadden we het idee dat we met enig schipperwerk en wat vindingsrijkheid de halve finalewedstrijden en daarna ook de finales ( provinciale, inter-provinciale en nationale finales ) nog konden redden. Later kwam echter het, overigens terechte, bericht van Voetbal Vlaanderen dat voetballen tot minstens 30 april niet meer mogelijk was. Meteen werd het duidelijk dat we een kruis zouden moeten maken over deze 48ste editie.”

Vermist voetballen niet meer kan tot eind april, konden de finales niet gespeeld worden. “1 mei is altijd een heel cruciale datum in het tornooi” zegt Bijn. “Op deze datum staan steevast de finales in Limburg en Antwerpen op het programma. Daags nadien Vlaams-Brabant. Verder organiseren is dus een utopie. Het is jammer maar we moeten de realiteit onder de ogen durven zien. De gezondheid gaat nu eenmaal voor.”

49ste editie

Geen finales dus in 2020. “Dat wil echter niet zeggen dat we nu bij pakken gaan neerzitten” klinkt het nog in de bestuurskamer. “Eens de crisis is wat geluwd is, gaan we de voorbij editie evalueren en kijken waar we aanpassingen kunnen en moeten aanbrengen om de 49ste en de daarop 50ste jubileumeditie nog leuker te maken. Een aantal zaken moeten een opfrissing krijgen, enkele zaken kunnen praktisch beter georganiseerd worden. Wij kijken alvast uit naar de augustusmaand waar we opnieuw de inschrijvingen verwachten. Hopelijk dan zonder crisis die roet in het eten gooit aan het eind van de rit.”