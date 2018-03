Politie treft zwaar verwaarloosde honden aan in woning: "Nog nooit gezien"

Kampenhout / Mechelen - In Kampenhout werden vrijdag door de lokale politie twee verwaarloosde honden aangetroffen in een privéwoning. De dieren werden overgebracht naar Dierenbescherming Mechelen. Een Stafford die nog amper 14,6 kg woog, overleefde het niet. Ook de Mechelse Herder (12,5 kg) werd zwaar uitgehongerd overgebracht en wordt voorlopig opgevangen door vrijwilligers van de Dierenbescherming.

Sabine Slaets van Dierenbescherming Mechelen reageert onthutst. “Dergelijke uitgehongerde dieren zag ik nooit. We hopen dat de eigenaars een levenslang verbod op het houden van huisdieren krijgen. De eigenaars moeten snel worden verhoord. De dieren waren bovendien niet gechipt.”

Met mondjesmaat voeden

De drie jaar oude Mechelse Herder - die nu bij een van de vrijwilligers van Dierenbescherming Mechelen verblijft - krijgt regelmatig en met mondjesmaat voeding. “Zaterdag stapte het dier al even zelfstandig. Vrijdag was dat onmogelijk. Het dier moet eerst goed recupereren vooraleer het voor adoptie wordt vrijgegeven”.

Onduidelijke omstandigheden

De omstandigheden waarin de dieren zich bevonden zijn nog onduidelijk en worden onderzocht. Ze zouden opgesloten zijn geweest in een schuur achter een huis. Ook wie de politie verwittigde, is nog niet bekend. In het huis zouden nog andere (huis)dieren verblijven.