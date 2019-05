Karel Declercq houdt ludieke actie aan stembureau: say no to blanco

Izegem - Cabaretier Karel Declercq liet zich zoals gebruikelijk opvallen bij de stembusgang in de Dirk Martenslaan in Izegem. Dit keer niet door zich te vermommen als een of ander politiek kopstuk, maar door iedereen te motiveren niet blanco of ongeldig te stemmen.

"Sinds jaar en dag breng ik op de verkiezingen een luchtige verkiezingsact. Ooit ging ik stemmen als dioxinekip, of vermomd als Guy Verhofstadt of Elio Di Rupo. Zelfs een kieskraam vol slogans bemande ik al", zegt Declercq. Dit keer stapte een heel sobere Declercq de speelplaats van de school waar werd gestemd op: helemaal in het wit getooid.



"Dit jaar is het een andere, maar misschien toch zinvollere act", legt Karel Declercq uit. "Mij trof het de vorige verkiezingen dat zowat 11 procent van de kiezers niet, blanco of ongeldig heeft gestemd. En dat op het feest van de democratie. Volgens de prognoses worden het er dit jaar nog meer. Daarom de actie: say no to blanco."

Met een mand M&M-snoepjes in de hand sprak hij op weg naar en vóór het stemlokaal de mensen aan om goed te gaan stemmen. "Alle kleuren van de politieke partijen zijn vertegenwoordigd in mijn mand", klonk het. De mensen konden een kleur volgens hun politieke voorkeur kiezen. "Eigen zou ik hiermee al een exit-poll kunnen maken", lacht hij. Ook het kiespubliek kon er smakelijk om lachen.