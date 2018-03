Alexander Maes drie jaar langer op het Kiel

Na een contractverlenging voor Tom Pietermaat was het nu de beurt aan Alex Maes om zijn contract voor drie seizoenen te verlengen bij KFCO Beerschot Wilrijk.

"Ik ben uiteraard erg tevreden dat ik voor drie seizoenen kon bijtekenen bij Beerschot Wilrijk," aldus Alex Maes. "Ik voel me prima op het Kiel en kan mijn ambities hier waarmaken. De onderhandelingen hebben niet lang geduurd. Enkele ploegen uit 1A toonde wel reeds interesse, maar echt concreet was dat nog niet. Ik wou ook niet weg op het Kiel. De voorbije seizoenen heb ik heel wat stappen voorwaarts kunnen zetten, met dank aan de technische staf van Beerschot Wilrijk en Cappellen. Het feit dat ze me als één van de eerste spelers een contractvoorstel deden, toont ook het respect en de waardering die de club heeft voor mijn prestaties."

"Ik wil graag met Beerschot Wilrijk naar 1A. Dit seizoen werd die promotie net gemist, maar we weten nu wat ons in 1B te wachten staat. Beerschot Wilrijk zal gewapend zijn om volgend seizoen opnieuw voluit te spelen voor promotie. Ik ben blij daar deel van te mogen uitmaken."

Van de huidige kernspelers die einde contract zijn, tekende Tom Pietermaat voor twee seizoenen bij en Alex Maes nu voor drie extra jaren. Verder werden de opties gelicht van Fessou Placca en Jimmy De Jonghe.