Beerschot Wilrijk op stage naar het Nederlandse Delden

Zondag vertrok KFCO Beerschot Wilrijk naar het Nederlandse Delden voor een stage van één week. Dinsdag staat een oefenwedstrijd tegen de Deense topklasser FC Nordsjaelland gepland.

Eméric Dudouit die dinsdag of woensdag onder het mes moet en Ruben Okotie die een scan van de rug laat nemen, gaan niet mee naar Delden. Tom Pietermaat, Fessou Placca en Mo Messoudi trekken wel mee naar Nederland op stage. Zij kunnen daar ook in de beste omstandigheden hun revalidatie verder zetten.

"Ik ben erg blij dat de club ons de gelegenheid geeft om een stage van een week af te werken in de beste omstandigheden," aldus hoofdcoach Stijn Vreven. "Zo krijgen we nu de gelegenheid om de manier waarop we willen spelen aan de spelers duidelijk te maken en in te oefenen."

"Verder zijn we gedurende zeven dagen 24 uur op 24 samen. Dat is heel belangrijk om een hecht groepsgevoel te creëren. Met twaalf nieuwe spelers binnen de kern krijgt iedereen ook de gelegenheid om mekaar echt te leren kennen. Ook fysiek wordt de basis gelegd voor het verdere verloop van het seizoen. Er zal dus hard gewerkt moeten worden. De zomerse temperaturen die verwacht worden, zullen daarbij het harde werk extra zwaar maken."

Dinsdag om 17.00u staat een oefenwedstrijd op het programma tegen het Deense nummer drie, FC Nordsjaelland.