Monument uit Callboys vernield na explosie door vandalenstreek

Tielt-Winge - De Vlooybergtoren in Tielt-Winge - die in Vlaanderen vooral bekend werd door de televisieserie Callboys - is in de nacht van vrijdag op zaterdag dramatisch beschadigd door vandalen. "Tielt-Winge is met verstomming geslagen", zegt burgemeester Rudi Beeken.

Een enorme knal. Dat hoorden de mensen die in een ruime omtrek van de bekende trap wonen rond 1.30 uur 's nachts. Toen ze uit het raam keken zagen ze dat de Vlooybergtoren in brand stond. De politie kreeg meteen verschillende meldingen binnen. Brandweer snelde ter plaatse en blustte het vuur. Maar er blijft een enorme ravage achter.

"Onbekenden hebben in de toren bovenaan brand gesticht", zegt korpschef Luc Liboton van de politiezone Hageland. "Ze gebruikten daarvoor hooi of stro, waar ze nog een brandstof op hebben gegoten. Vermoedelijk heeft dat tot de zware explosie geleid. Daardoor zijn de zijpanelen van de trap afgerukt. Ze vlogen tot 20 à 30 meter in het rond."

Schuldigen vinden

De 11 meter hoge trap - die in 2013 gebouwd werd - is zeer zwaar beschadigd. De basisconstructie staat nog recht, maar de platen in kortenstaal en het elektrisch net met verlichting zijn vernield. "Tielt-Winge is met verstomming geslagen", zegt burgemeester Rudi Beeken. "Dit is een zwaar uit de hand gelopen vandalenstreek. Het is een wonder dat de daders niet zelf slachtoffer geworden zijn door die explosie. We gaan er alles aan doen om de schuldigen te vinden."

Voorlopig is er van de daders geen spoor, maar het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Als de daders gevat worden, zal hen een serieuze rekening gepresenteerd worden. "De herstelling van de toren zal veel kosten, en ook tijd vragen. De toren blijft zeker de hele zomer gesloten. En dat is een drama, want hier worden huwelijksfoto's genomen, assen van overledenen uitgestrooid. De trap betekent veel voor ons en wordt bezocht door heel wat toeristen. Ik wil de schuldigen hier absoluut vinden. Zij moeten gestraft worden. Iedereen die dus iets weet van wat er zich deze nacht - zowel om 1.30 uur als de uren ervoor - heeft afgespeeld op en rond de toren, moet dat melden aan de politie", aldus Beeken.



Zo verging het de Vlooybergtoren in betere tijden