Grote wissel aan de top van OH Leuven: Belgen worden vervangen door Thai

Leuven - Voetbalclub OH Leuven kondigde vrijdagochtend heel wat veranderingen aan in de bestuurstop van de club. Paul Van Der Schueren neemt na vijftien jaar als CEO afscheid. En ook Chris Vandebroeck verlaat zijn post als voorzitter. Nieuwe voorzitter wordt Khun Vichai Srivaddhanaprabha. Zijn zoon wordt vice-voorzitter. Naar een nieuwe CEO wordt nog gezocht.

Van Der Schueren stopt eind juli als CEO. Die beslissing kwam er vooral door de professionele dromen van de club. "Voor de plannen die we hebben met OH Leuven, is er een CEO nodig die zich fulltime kan engageren. Dat zie ik met mijn andere job niet zitten. Daarom hebben we gezamelijk, en op vriendschappelijke basis, deze beslissing genomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit het beste is voor de club", aldus Van Der Schueren. Wie de nieuwe CEO zal worden, is voorlopig nog niet beslist. De zoektocht start vandaag. Vast staat wel dat het een Vlaming moet worden.

De laatste jaren had Van Der Schueren nogal wat tegenstanders binnen de supporters, ook na de overname van de club een jaar geleden. "Die zullen nu allicht even gloriëren", zegt de aftredende CEO. "Maar mijn beslissing is zeker niet door hen beïnvloed. Toen we een jaar geleden met de Thai begonnen te praten, wisten we al dat er op termijn een fulltime CEO zou komen. Ik heb jaren veel energie in de club gestoken, met succes. Maar nu is het aan iemand die de club echt 24 uur op 24 in goede banen kan leiden."

Tegelijk neemt eigenaar Khun Vichai Srivaddhanaprabha ook de voorzittersrol op zich. Zijn zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha, zal vice-voorzitter worden. "Hiermee tonen ze hun engagement voor de club héél duidelijk. Ze verbinden niet alleen hun bedrijf King Power met OH Leuven, maar ook hun persoonlijke naam. Dat doe je niet als je niet écht gelooft dat je veel kan bereiken met een club", aldus aftredend voorzitter Chris Vandebroeck.

In praktijk blijft Vandebroeck wel een leidende rol spelen in de board of directors van de club, want de Thai zullen niet altijd in Leuven zijn. Ook Van Der Schueren blijft betrokken, maar enkel in de vzw en de cvba die zich vooral ontfermen over de jeugdwerking.