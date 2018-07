Nu is het nog verboden, maar hier kan je volgende zomer wél in de Vaart zwemmen

Leuven - De droom van een Leuven Bad is minder ver dan gedacht. Als alles meezit, kan er al in augustus van volgend jaar gezwommen worden in de Vaartkom. "We hebben een haalbaarheidsstudie gedaan, en die blijkt positief. Nu is het enkel nog zoeken naar een partner", aldus schepen Mohamed Ridouani (SP.A).

Wat ruim twee jaar geleden begon als een idee van Onkruid vzw dat meteen bijval kreeg van schepen Ridouani, lijkt nu echt concreet te worden. Na een eerste principiële goedkeuring van Waterwegen en Zeekanaal - de beheerder van de Vaartkom - en het uitwerken van een concept, is er de voorbije maanden onderzocht of een zwemkom aan het Victor Broosplein voor OPEK een haalbare kaart was. “En dat blijkt zo te zijn”, zegt Ridouani. Het water in de Vaart zelf is niet proper genoeg om in te zwemmen. Maar met een kuip met zwemwater, is het wél haalbaar."

Ook kinderbad

Daarom zal er een kuip met zwemwater van zo’n 25 op 25 meter in de Vaartkom gelegd worden. Er is ook een veilig kinderbad voorzien. Tegelijk wordt er via een koppeling met de Dijle wel gegarandeerd dat er water in de Vaartkom blijft stromen. “Nu zijn we bezig aan een omgevingsplan,” zegt Ridouani. “Waar we concreet bekijken hoe we Leuven Bad kunnen inrichten en uitbaten. Op basis daarvan kan er vanaf het najaar opdracht tot uitvoering gegeven worden.” Als alles vlot verloopt, kan Leuven Bad er al zijn tegen augustus 2019. De budgetten daarvoor - zo'n 3 miljoen euro - zijn nu reeds voorzien in de meerjarenbegroting.

Daarbovenop is er ook nog budget voorzien voor de heraanleg van de hele omgeving. Want tegelijk wordt de buurt van Leuven Bad ook autoluw. De Noordoever wordt eens de bruggen over de Vaartkom geopend zijn voor autoverkeer, heraangelegd met veel groen en bomen. Ook het Victor Broosplein krijgt nog een definitieve autovrije heraanleg, in plaats van de tijdelijke invulling die er nu is. Om Leuven Bad zo goed mogelijk te gebruiken, wordt in het omgevingsplan ook gekeken naar andere functies, zoals een podium op het bad voor optredens, of de mogelijkheid van een schaatskom tijdens de koude wintermaanden.

Geluidshinder

"We weten dat dit ook wat geluidshinder met zich mee kan brengen voor de buurtbewoners. We gaan daarom nog in gesprek met hen. Anderzijds zal het lawaai van verkeer tegen dan veel minder zijn, als de twee bruggen over de Vaart open zijn. Ik denk dat het dus wel zal meevallen, zeker aangezien het met beperkte openingsuren en niet het hele jaar door zal zijn", aldus Ridouani.

Zowel voor Leuven Bad als de schaatskom zal voor de uitbating samengewerkt worden met een privépartner. Die inkomsten zullen de investering verlichten. "Gratis kan Leuven Bad niet zijn, maar het moet wel een plek worden voor alle Leuvenaars. We zullen dus op zoek gaan naar democratische prijzen, zeker niet hoger dan wat je nu betaalt om in het Provinciaal Domein te gaan zwemmen", aldus Ridouani.