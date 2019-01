VIDEO. Historische ijskelder dient voor het eerst in honderd jaar nog eens waarvoor hij gebouwd is

Leuven - Aan het kasteel van Arenberg in Heverlee is donderdag een uniek experiment gestart. De historische ijskelder - die tot zo'n 100 jaar geleden gebruikt werd als opslagplaats voor ijs voor de stad Leuven - is opnieuw volgeladen met een immense hoeveelheid ijs.

De ijskelder aan het kasteel van Arenberg werd afgelopen zomer volledig gerestaureerd en toegankelijk gemaakt naar aanleiding van het lopende Arenbergfestival in Leuven. "De ijskelder sloot vermoedelijk aan het begin van de 20ste eeuw", zegt Wim Aertsen van Regionaal Landschap Dijleland. "Tot de jaren 70 was hij nog zichtbaar, dus iets oudere buurtbewoners wisten nog dat de kelder er was. Maar doorheen de jaren was hij verstopt geraakt onder een laag grond. En ook de kelder zelf zat helemaal vol vuil en grond. Bij de opkuis haalden we er vanalles uit, van gewoon grond en hout, tot schoenen en prikkeldraad."

Groots aanpakken

Regionaal Landschap Dijleland heeft intussen al heel wat ijskelders heeft blootgelegd in de streek. Meestal werden ze nadien herbestemd als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Maar met deze kelder wilden ze een stapje verder gaan. "We vertellen bij elke openstelling van een ijskelder dat het ijs in zo'n kelder gemakkelijk een jaar lang bewaard kon blijven, maar zelf hebben we die informatie natuurlijk ook enkel uit de overlevering", zegt Aertsen. "Omdat de familie Arenberg bekend stond voor haar 'grootse' aanpak, vonden we dat we dat in het kader van het Arenbergfestival ook moesten doen, en besloten we om de werking ervan eens aan de praktijk af te toetsen. Het gaf ons meteen de kans om erfgoed eens op een unieke manier in de kijker te zetten."



Vroeger werden dergelijke kelders in dewinter volgepropt met natuurijs. Nu wordt er gewerkt met industrieel gefabriceerd ijs. Donderdag kwam al een eerste lading van 24 ton ijs. Later volgt nog een tweede vracht, zodat er uiteindelijk 40 ton in de ijskelder zit. "We gaan dat nog afdekken met stro en ook de binnenste deur wordt nog geïsoleerd met stro. Met behulp van enkele sensoren en een webcam zullen we daarna het smeltproces nauwlettend in de gaten houden. Als alles goed gaat, willen we de ijskelder graag op het einde van de zomer, op Open Monumentendag, opnieuw opstellen voor publiek, en de mensen dan met eigen ogen laten vaststellen hoeveel ijs er 9 maanden later nog overblijft van de initiële 40 ton", aldus Aertsen.

Eerder werden dergelijke projecten ook al eens uitgetest in Nederland, maar meestal zonder succes omdat de kelders kleiner waren. Hier rekenen de medewerkers erop dat het wel een succes zal worden. "Toen we de kelder deze zomer leegmaakten, was het hier binnen al maar 4 graden terwijl het buiten 30 graden was. Ik geloof wel dat dit zal slagen", zei een van de medewerkers.