Groot waterlek zet Tervuursevest in Leuven onder water

Leuven - Langs de Tervuursevest in Leuven ter hoogte van het Sportkot is zaterdagochtend een groot waterlek ontstaan. Het water kwam er in grote hoeveelheden naar boven in de struiken vlak naast het voetpad. Het voetpad is ook gedeeltelijk verzakt.

Het vele water stroomde er de straat op, waardoor rijden richting Naapsepoort al snel onmogelijk werd. De politie hield alle verkeer tegen ter hoogte van het kruispunt met de Koning Boudewijnlaan. Daar leed ook de Carrefour onder, want die was door de politieblokkade niet bereikbaar.

De watermaatschappij kwam snel ter plaatse. Na even zoeken naar de exacte oorsprong van het lek werd het water afgesloten en konden de graafwerken starten. Daarvoor moest een deel van de struiken wel weggenomen worden. Intussen zijn de voorlopige herstellingen afgerond. Maandag gaat de watermaatschappij verder met de definitieve herstelling.

Het water is intussen weggetrokken en het verkeer kan weer over één rijstrook. Wanneer de hele rijbaan weer vrij zal zijn, is voorlopig niet duidelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer moet eerst nog controleren of de ondergrond rond het waterlek wel stabiel genoeg is, voor ze ook de rechterrijstrook weer vrij kunnen geven.