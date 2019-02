VIDEO. Zwart-witte bezoeker na meer dan zeventig jaar terug van weggeweest: "Drukke snelwegen blijven wel een probleem"

Leuven / Huldenberg / Oud-Heverlee / Bertem / Overijse - Afgelopen weekend werd er een das doodgereden op de E40, tussen afrit Bertem en het tankstation van Heverlee. Opvallend, want dassen waren sinds de jaren 50 niet echt meer aanwezig. "Maar ze zijn terug", klinkt het bij Regionaal Landschap Dijleland. En daar zijn zelfs al beelden van.

Tot de jaren 50 kwamen dassen vaak voor in Vlaanderen. Maar door het stijgende aantal inwoners en de bijhorende verkeersdrukte, hadden de dieren het steeds moeilijker. Vooral de snelwegen zorgden voor een sterke versnippering van hun leefgebied. Toen de mensen ze dan ook nog echt gingen bestrijden door burchten op te sporen en vernietigen, verdween de das uit Vlaanderen.

De laatste jaren is het dier echter weer aan een opmars bezig. "De voorbije jaren werden er in de regio al vaker dassen doodgereden", zegt Pieter Moysons van Regionaal Landschap Dijleland. "Dat waren meestal gewoon rondzwervende mannetjes. Unieke bezoekers van de regio. Maar nu zien we écht een opmars. Eerst richting Haspengouw, en nu ook richting het Dijleland."

Regionaal Landschap Dijleland heeft een tiental camera's geplaatst om de dassen te kunnen waarnemen. Ze deden dat in de buurt van oude dassenburchten. En wat blijkt: sommige burchten zijn weer bewoond. "Tussen de taalgrens en Leuven vonden we verspreid over het Dijleland vier bewoonde burchten. De dassen zijn dus eindelijk terug. In het voorjaar gaan we alle burchten die we nog weten zijn, bezoeken en in kaart brengen of er meer bewoning is. Zo hopen we ook te zien of ze hun oude habitat vlot weer kunnen innemen, of we eventueel maatregelen moeten nemen om ze te beschermen. Drukke snelwegen blijven wel duidelijk een probleem. We hopen dus dat de overheid maatregelen neemt en ecoducten of tunnels bouwt zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen", aldus Moysons.