VIDEO. Speerwerper Dries breekt Belgisch record papieren vliegtuigjes werpen

Leuven - In het Sportkot in Leuven vond donderdag een wel heel bijzondere wedstrijd plaats: de Red Bull Paper Wings. Oftewel: papieren vliegertjes plooien en zo ver mogelijk laten vliegen.

Het ging om een kwalificatieronde voor het Belgisch Kampioenschap, waarvan de winnaar naar de internationale wedstrijd in Salzburg mag. Het deelnemersveld bestond vooral uit toevallig passerende studenten die het kind in hen nog eens lieten bovenkomen, maar de strijd was wel hevig. De deelnemers testten verschillende vouwmethoden, of zochten op YouTube op hoe het moest. Eens ze zeker waren van hun stuk, hadden ze twee officiele pogingen om enerzijds zo ver mogelijk te gooien, of anderzijds hun vlieger zo lang mogelijk in de lucht te houden. De vliegertjes strandden tussen de 1 en de net geen 20 meter.

Onder de deelnemers was ook speerwerper Dries Feremans uit Wilsele, die ooit ook wereldkampioen gsm-werpen werd. "Ik ben hier precies wel een van de weinigen die zich effectief op voorhand had ingeschreven", zei hij. "Ik heb ook wel opgezocht hoe de wedstrijden er op andere plaatsen aan toe gingen. Maar ik heb de omstandigheden wat fout ingeschat. Op de meeste plaatsen was de ruimte groot, en vloog de vlieger nog steeds ver als je wat afweek van de rechte baan. Maar hier bots je al snel tegen het plafond, en dan stort hij natuurlijk meteen naar beneden."

Dries was ook een van de weinigen die op voorhand het plooien een beetje geoefend had. "Ik heb opgezocht hoe het vliegertje van de wereldrecordhouder eruitzag en dat nagebouwd, maar van al wat ik plooide vandaag, vloog dat het slechtst", zei hij.

Maar zijn stevige voorbereiding leverde op. Het vliegertje van Dries vloog 26 meter én hij brak daarmee het Belgische record, hij liet Stijn Ureel uit Mechelen met een afstand van 19.5 meter achter zich. Milo Weiler uit Leuven wist zijn papieren vliegtuigje het langst in de lucht te houden (3.78 seconden), iets langer dan Emiel De Houwer uit Heverlee.

De Belgische studenten worden op 2 mei verwacht in Brussel voor de nationale finale, maar eerst volgt nog een laatste kwalificatieronde in Bergen. Inschrijven kan nog voor de allerlaatste qualifier op dinsdag 30 april in Aciens Abbatoirs in Bergen.