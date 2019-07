Gitzwarte rook boven Leuven door brand op bouwwerf

Leuven - Aan de Vaartkom in Leuven is woensdagnamiddag iets voor 15 uur een brand uitgebroken helemaal bovenaan een appartementsgebouw. Het gaat om het gebouw waarin vroeger de discotheek Silo gevestigd was. De brand brak uit aan de kant van het Engels Plein, op de achtste verdieping. Hij is inmiddels geblust.

Volgens de politie zijn er geen gewonden: iedereen kon tijdig het gebouw verlaten. Er is wel zware rookontwikkeling, en er zouden ook ontploffingen te horen zijn. De politie vroeg daarom om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer was echter snel ter plaatse en binnen het halfuur was de brand geblust. De rijweg is ook weer open.

Later meer.