Garagist maakt fout manoeuvre en rijdt door raam op eerste verdieping

Leuven - Een 58-jarige garagist is donderdagnamiddag zwaargewond geraakt nadat hij een fout manoeuvre deed en pal door een raam op de eerste verdieping is gereden.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur in de Mazda-garage op de Tiensesteenweg in Leuven. De technieker was op de eerste verdieping aan een auto aan het werken. Om nog onbekende reden deed hij daarbij een fout manoeuvre, en reed voorwaarts richting muur en raam. Hij ramde het glas en kantelde daarna naar beneden. De wagen belandde - temidden van heel wat scherven en stukken muur - op zijn dak op de asfalt een verdieping lager.

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe, waarna de man zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar.