Uitbater uur lang vastgebonden bij gewapende overval op tankstation

Tervuren - Gewapende en gemaskerde mannen hebben maandagochtend rond 4.45 uur het Q8-tankstation aan de Leuvensesteenweg in Tervuren overvallen. De uitbater werd geslagen en een uur lang gekneveld.

"De uitbater wilde net kerstbomen buiten zetten toen hij twee overvallers zag opduiken", klinkt het bij het Leuvense parket. "De overvallers brachten de man naar de kelder van het tankstation waar ze hem vastmaakten met handboeien en opsloten. De man kreeg slagen op het achterhoofd met een wapen, mogelijk een vuurwapen. Hij werd ongeveer een uur na de feiten bevrijd door zijn broer." Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De overvallers namen cash geld, sigaretten en lottobiljetten mee. Het totale nadeel is nog niet gekend maar loopt op in de duizenden euro’s. Het labo, de lokale recherche van politiezone Voer en Dijle en de federale gerechtelijke politie van Leuven zijn ter plaatse.

Er waren geen getuigen van de feiten. Er is nog niet geweten of er een vluchtvoertuig aan de overval te pas kwam of met hoeveel de daders precies waren. Van de daders is voorlopig geen spoor.

Tien dagen geleden werd er in de buurt, in Overijse, ook al een uitbater van een tankstation met geweld overvallen en gekneveld. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide zaken.